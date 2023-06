Aktsiaselts Väätsa Agro on üks suurimaid piimakarjakasvatajaid Järvamaal ja arvestatav kogu Eestis. Lüpsikarjas on umbkaudu 2700 looma, lisaks noorkari. Ettevõte tegeleb ka teravilja ja teiste kultuuride kasvatusega, seda eelkõige oma loomade tarbeks.

Väätsa Agro agronoom Kert Kiis sõnas, et loomasööta varuda on praegu väga keeruline. Kui tavaliselt saadakse esimese niitega hektarilt haljasmassi seitsme tonni silo valmistamiseks, siis tänavu jagus sellest ainult kolm tonni tarvis. Maadelt, millelt tavaliselt tehakse talveheina, läks esimene niide samuti siloks, et oleks veidigi kindlam söödavaru. «Heal aastal on neli ­niidet. Teine niide algab tavaliselt juuli alguses, aga praegu on põllud nii õnnetus seisus, et seal pole midagi teha,» märkis Kiis.