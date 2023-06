Laupäevase Järva Teataja tutvustus

*Põllumehi vaevab üle aastate suurim põud, samuti on külvidele liiga teinud hiljutised sagedased öökülmad. Kuna põud ja külmad on vähendanud ka rohukasvu, pole paljud loomakasvatajad suutnud küllaldaselt sööta varuda. Kui lähinädala jooksul vihma ei tule ning õhutemperatuur tõuseb ja püsib kõrge, võib osa loomakasvatusest seista silmitsi söödapuudusest tuleneva likvideerimisohuga.

Väätsa Agro agronoom Kert Kiis sõnas, et loomasööta varuda on praegu väga keeruline. Kui tavaliselt saadakse esimese niitega hektarilt haljasmassi seitsme tonni silo valmistamiseks, siis tänavu jagus sellest ainult kolme tonni tarvis. Maadelt, millelt tavaliselt tehakse talveheina, läks esimene niide samuti siloks, et oleks veidigi kindlam söödavaru. «Heal aastal on neli ­niidet. Teine niide algab tavaliselt juuli alguses, aga praegu on põllud nii õnnetus seisus, et seal pole midagi teha,» märkis Kiis.