Kuum ilm enam kodukontorisse ei sunni

Tööinspektsiooni järelevalveosakonna juhataja Silja Soone sõnul võib sellistes tingimustes töötamine olla kahjulik tervisele, põhjustada kurnatust ja mõjutada tööohutust. «Meie eesmärk on, et iga töötaja saaks töölt minna koju terve ja hoituna, mistõttu soovitame kõikidel tööandjatel läbi mõelda, kuidas tagada hea töökeskkond taas saabuva kuumalaine ajal,» rõhutas Soon.

Selleks et oma töötajate tervist ja töövõimet hoida, on oluline, et tööandjad võtaksid kasutusele ennetavaid meetmeid. Ümberkorraldusi saab oma töökohtadel teha juba varem, et luua võimalus inimestel suvekuumusega paremini toime tulla. Soone ütlust mööda tuleks eelmistest suvedest õppust võtta ja oma tööd vastavalt vajadusele ümber korraldada.