Paide linn taotleb juba kolmandat korda Türi vallalt Röa küla kinnistuid

Naabritelt taotleb linnavolikogu Röa küla seda osa, mis peamiselt hõlmab Jõekääru teed, lisaks mõnda lähedal asuvat kinnistut ning alaga otseselt seotud liikluspindu. Piirkonnas paikneb 33 katastriüksust, sealhulgas liikluspinnad, kuid praeguseks valminud kodusid on seitse. Elamukrunte, mille kasutusele­võtust on arendaja huvitatud, on Jõekääru teel palju rohkem.