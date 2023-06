Ta möönis, et väikelinnas stuudio pidamine on keeruline."Koroona lõi tugeva põntsu nagu paljudel ja ma ise väsisin sellest kõigest. Õhin, millega vanasti seda tegin, kadus minust. Põlesin lihtsalt läbi," oli stuudiojuht avameelne.

Samas lisab ta, et kõik need kogemused, mälestused ja emotsioonid, mida stuudio pidamine on andnud, on teda palju rikastanud, kasvatanud ja arendanud. "Olen lõpuni tänulik." kirjutas Seljamaa-Burm sotsiaalmeedias.