Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

*Suve algus ja jaanipühade tõttu pikem nädalalõpp panevad inimesi tihtilugu käitumisnorme unustama. Et asjad üle piiri ei läheks, selleks teevad politseinikud sellal oma tööd tavapärasest suuremate jõududega. Targem on pahandustest hoiduda ja mitte head jaanituju rikkuda.

Kesk-Eesti politseijaoskonna piirkonnapolitseinik Eeva Valmsen ütles, et mured jaanipidustuse ajal on aastast aastasse samad. «Kurjajuur on ikka alkohol, mida liigselt pruukides kaob reaalsustaju ning probleemid on varmad tulema,» sõnas ta.

Sellest tingituna saab politsei kõige rohkem väljakutseid seltskonnas või pidudel aset leidvatele kaklustele, lähisuhtevägivalla juhtumitele, öö- või kodurahu rikkumistele ning purjuspäi roolist tabatud sõidukijuhtidega tegelemiseks. Eeva Valmsen rõhutas, et kõiki neid probleeme on võimalik ennetada. «Tuleb vaid säilitada enda ja oma käitumise üle kontroll ning alkoholiga piiri pidada,» selgitas ta.

*Eelmisel suvel laekus tööinspektsioonile arvukalt vihjeid tööruumide liigse palavuse tõttu. Töötajate tervise hoidmiseks peatas tööinspektsioon eelmisel aastal töötamise viies ettevõttes, kus tehti füüsilist tööd ja kus töökeskkonna õhutemperatuur oli tõusnud kõrgemale kui 30 kraadi.

Tööinspektsiooni järelevalveosakonna juhataja Silja Soone sõnul võib sellistes tingimustes töötamine olla kahjulik tervisele, põhjustada kurnatust ja mõjutada tööohutust. «Meie eesmärk on, et iga töötaja saaks töölt minna koju terve ja hoituna, mistõttu soovitame kõikidel tööandjatel läbi mõelda, kuidas tagada hea töökeskkond taas saabuva kuumalaine ajal,» rõhutas Soon.