Randväljale on see senistest saavutustest kõrgeim tulemus. Sarveres elav petankimängija lausus, et teine koht tuli pika ja pingelise võistluspäeva järel. "Väljak oli raske, suurte kividega. Lisaks oli palju tugevaid osalejaid," kirjeldas Randväli kümnetunnist võistluspäeva palava päikese all.