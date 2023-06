Ministeerium on valmis väikekoolide sulgemiste asjus kohtus osalema

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallase sõnul on koolivõrgu kujundamisel esmatähtis, et otsused põhineksid oluliste asjaolude põhjalikul analüüsil ning osapoolte kaasamisel. "Otsuse ainsaks aluseks ei peaks olema üksnes kulutõhusus ja kulud konkreetse kooli ülalpidamiseks, vaid ka peredele ja piirkonnale laiemalt kooli sulgemisega kaasnevate mõjudega arvestamine,“ ütles Kallas. „Seetõttu oleme valmis kaasuma väikekoolide sulgemise kohtumenetlustesse, et tagada hea hariduse kättesaadavus üle Eesti.“