Rohtla kirjeldas, et üldiselt varustatakse väikepoode tsentraalselt keskühistu kaudu, aga kaubavalik sõltub ka poe asukohast ja inimestest, kes seal käivad. „Lisaks on kohalikes kauplustes lisavalikud ehk nn sortimendi ääred. Need valikud arvestavad tarbijate spetsiifilisemate eelistustega," ütles ta ning lisas, et toit ringleb väikepoes väga kiiresti, kuna kogused on väiksemad.