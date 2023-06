Mängisin jalgpalli kuni 18. eluaastani, kuid nägin kohe, et mul pole võimalik teha mängijana suurt karjääri. Otsustasin, et alustan õpinguid ja hangin treenerilitsentsi. Jalgpalli mängisin Serbia kolmandas liigas, kuid selle tase pole midagi tõsist. Sain aru, et tahan jääda jalgpalli juurde, kuid treenerina.