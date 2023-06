Lillepood jõudis lõpuks koju

Klettenbergile on see Paides juba kolmas koht, kus ta lilleilu lettidele laotab. «Esimeselt üüripinnalt lahkusin kõrgete kulude tõttu, teisest paigast kehvema asukoha ja liigse soojuse tõttu,» selgitas ta. «Nüüd on Pikal tänaval asuv poeruum täpselt selline, nagu hing ihkab: kodune, armas ja lilledele sobivalt jahe.»