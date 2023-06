Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

*Ta ise paneks endale viimaste aastate eest hindeks nelja. Põhjendusega, et alati saab paremini. Arvestades aga, et Türi ühisgümnaasiumi hõbemedaliga lõpetanud Rasmus Juhansonile olid need aastad üks suur eneseületuse maraton, võiks see hinne siiski olla viis. Ja kui võimalik, siis plussiga.