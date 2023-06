Täna kell 8.41 anti häirekeskusele teada, et Tallinn-Tartu maantee 73. kilomeetril on avariiline sõiduauto BMW risti tee peal. Politseipatrulli kohale jõudes sõiduki juures kedagi ei olnud. Päästjad nihutasid mahajäetud BMW tee serva, et see liiklust ei takistaks.