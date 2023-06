Eriline käisemuster ehib õlasalle

Sõba loojate südamesooviks on noorte hulgas tõsta teadlikkust Eesti rahvarõivaste kandmise traditsioonidest. Vanarahva kommete kohaselt on piduülikonna üheks väärtuslikumaks osaks just sõba. Ellu sallide jaos on see juba üheksas laulu-ja tantsupeo sõba.