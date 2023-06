BMW viis hauda taas ühe Käru kandi noore

Kesk-Eesti politseijaoskonna välijuht Kaspar Kõiv ütles, et traagilise õnnetuse üksikasjad on selgitamisel, samuti hukkunud mehe võimalik joove. „Ent sündmuskohal avanenud pilt, kus sõiduk oli tugevalt deformeerunud ja muud detailid laiali mitmesaja meetrisel alal, annavad kinnituse, et mehe juhitud sõiduki kiirus oli väga suur,“ ütles politseinik.