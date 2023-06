Järva vallavalitsuses alustas tööd uus keskkonna peaspetsialist

Ta on õppinud Eesti Maaülikoolis metsandust ning samal erialal töötanud erinevate nimetuste ja asutuste all alates 1993. aastast. „Peamiselt olen väljastanud raieõigusi," vahendab Järva valla koduleht Leiger Metsalu sõnu.

Metsalu sõnul on keskkonna teemad huvitavad ning kõnetavad teda, kuid talle on omane näha tervikpilti. „Mul on rumal komme vaadata kõike suurelt," sõnas ta ja lisas, et tihtipeale serveeritakse keskkonna asju kasusaaja kitsast vaatenurgast. Tervikpilti tuuakse välja harva.