Bussi mahub 1000 raamatut ning paiku, kus raamatukogubuss peatub, on 50. Raamatukogubussil on 145 registereeritud lugejat ning laenutusi on olnud 2000. Kokku, sealhulgas tutvustavatel üritustel on raamatukogubussi külastatud 4500 korral.