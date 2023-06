Politsei pressiesindja Barbara Lichtfeldt andis teada, et 04.24 sai politsei väljakutse, et Türi vallas Kirna ringil on maha sõidetud tänavavalgustuspost ja sõidutee on sodi täis. Politsei pidas sündmuskohal kinni 26-aastase mehe, kes juhtis sõidukit alkoholijoobes.