Üleriigiline turismiinfoportaal puhkaeestis.ee pani kokku ülevaate matkaradadest, mille tutvustavaid lehti on nende veebis ajavahemikus eelmise aasta 1. jaanuarist kuni tänavu 13. juunini kõige rohkem külastatud. Sealhulgas on arvestatud lisaks eestikeelsele ka võõrkeelseid lehti. Matkaradade TOP 10 hulgas on kaks Järvamaale jäävat matkarada.