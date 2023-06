Seidla antiigilaata korraldava OÜ Tsunftijänes juhatuse liige Mati Raal on Järva Teatajale rääkinud, et veeradsada aastat tagasi alguse saanud laat alustas umbes 30-40 müüjaga ja antiigihuvilisi käis läbi 200-300. Nüüd on nii ostlejaid kui ka müüjaid kümme korda rohkem.