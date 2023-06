Ajavahemikus 22. juuni hommikust kuni täna hommikuni on politseinikud sõidukijuhtide kainust Eestis kokku kontrollinud 12 000 korral ning tabatud roolist 36 ebakaines olekus juhti. Järvamaal kontrolliti samal ajavahemikul 744 juhi kainust.

Kesk-Eesti politseijaoskonna välijuht Janno Tobi sõnas, et politseinikud on olnud jaanieelsel ajal ja on ka veel mõne päeva jooksul pärast jaanipäeva väljas tavapärasest suuremate jõududega. "Meie jaoks ei lõpe pühad jaanipäevaga," lisas Tobi.