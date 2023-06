Nii nagu tavaks on saanud, lähevad tantsupeo etenduste piletid alati nagu soojad saiad müügiks. Nii ka tänavu. Täna müüki paistavad lisapiletid aitavad leevendada tõenäolist piletinappust. Kõige vähem on saada pileteid tantsupeo teisele etendusele. Huvi laulupeo piletite vastu on suur ning viimasele päevale ostu jätta ei tasu.