Mõned majutusasutused ehivad end võõraste sulgedega

Broneerimise ja tühistamise tingimustega seotud puudusi tuvastas TTJA 10 korral. Mitmel juhul olid tingimused küll esitatud, kuid üksnes inglise keeles. Näiteks oli tühistamise tasu info vastuoluline, kui majutusettevõtja märkis, et tühistamine on tasuta, kuid kinni peetakse broneeringutasu, mille suurust ei avaldatud. Osadel juhtudel jäi ebaselgeks, kuidas peaks tarbija broneeringu tühistamise soovi korral tegutsema.

veebilehel on avaldatud ärinimi, ettevõtja asukoha aadress, telefoninumber ja e-posti aadress ning toodud välja, millist liiki majutusettevõtjaga on tegemist. Lisaks kui märgitud on tärnid, kas need on ka tegelikult majutusettevõtjale omistatud;