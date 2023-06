Kodus müügiks toitu valmistades tuleb toiduohutusele tähelepanu pöörata

Jankovenko juhib tähelepanu, et teisele inimesele kodust müüdav toit on reguleeritud toiduseadusandlusega. „Toidukäitlejad peavad järgima toiduohutuse nõudeid, et tarbijale oleks tagatud ohutu ja kvaliteetne toit,“ sõnas ta. „Toidu ohutus peab olema tagatud selleks, et sellega ei kaasneks riski inimese tervisele. Nõuded ongi kehtestatud tervistkahjustava riknemise vältimiseks.“