Järvamaa kutseõpetajast saab ministri nõunik

Regionaalminister Madis Kallas kiitis Piirfeldti kui kogenud maaelu asjatundjat. „Kajal on ligi 20-aastane kogemus põllumajandussektoris ettevõtjana. Sellele lisaks on ta töötanud MTÜ Eesti Noortalunikud juhina, loomakasvatuse kutseõpetajana ja maamajanduse konsulendina. Seega on tal põhjalik ülevaade valdkonnast ning seal ees ootavatest katsumustest ja võimalustest,“ lausus ta.

Kaja Piirfeldt iseütles, et töö nõunikuna on hea võimalus aidata kujundada dialoogi tegevpõllumeeste ja ministeeriumi vahel, kasutades seejuures toena valdkonnas omandatud praktilisi teadmisi ja võrgustikku. "Praeguses heitlikus ettevõtluskeskkonnas on ühine inforuum ja arusaam eriti olulised, et tagada ettevõtjate kohanemine ja konkurentsivõime," märkis ta.