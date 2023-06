Koeru tantsujuhil täitub noortepeoga kaks suurt unistust

Kerli Sirila on erialalt orkestri dirigent, aga ametilt juba kakskümmend aastat Koeru muusikakooli direktor ehk seda tööd teinud kooli asutamisest saadik. Kesk-Eesti on teatavasti tugev rahvatantsu kants ning nii kutsuti ka Järvamaale tööle asunud noor koolijuht kohe trenni. Sinna ei läinud ta aga jooksujalu. «Mõtlesin, et tere, tali, mis mõttes rahvatants! Ma ei teadnud sellest mitte midagi ning varem polnud ma sellega kordagi kokku puutunud,» meenutab Sirila. Seltskonnas võõrana tegi ta aga esimeses trennis kõik harjutused kaasa ning mõistis seejärel kohe, et rahvatants on just midagi talle. «Mul oli pärast esimest trenni nii palju energiat. Nagu mingi võluvägi oli mind puudutanud,» räägib ta.