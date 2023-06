Peolised võtavad suuna pealinnale

Eelmise nädala kolmapäeval Võrumaal Viitina järvesaarel süüdatud XIII noorte laulu- ja tantsupeo «Püha on maa» tuli oli märk, et erakordselt kaua oodatud noortepidu on lõpuks kohe käes. Täna hommikul, reedel ja laupäeval stardivad pealinna poole sajad Järvamaa tantsijad, võimlejad, lauljad ja pillimängijad, et saada osaks peoliste perest.