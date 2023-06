Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* 1. juulist jõustuva hooldereformiga hakkab riik panustama hooldekodude kohatasude maksmisesse, et toetada hoolealuste ja nende lähedaste toimetulekut. Sotsiaalministeeriumi hinnangul on tegemist ühe viimaste aastakümnete suurima, oodatuima ja vajalikema reformiga sotsiaalvaldkonnas. Türi vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Tatjana Vaani sõnul on reform vajalik. «Arvestades asjaolu, et Türi vald on vananev vald, on ka hooldust vajavate inimeste osakaal pigem tõusuteel,» selgitas Vaan. Ka tema hinnangul on reform valdkonna viimaste aegade üks läbimurdelisemaid.