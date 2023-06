FOTO ⟩ Paide padeliväljaku klaasseinad said lindudele nähtavamaks

Paide spordikeskuse juhatuse liikme Indrek Kivimäe sõnul on valged pilvekleebised nende endi looming. "Kui saime aru, et musta värvi märgistused ei ole lindudele nähtavad, kujundasime ise uued. Aitäh KÜ Kujundusele, kes meile need valmis tegi," ütles Kivimäe.

Loomakaitsja ja Eesti metsloomaühingu juhatuse liige Virge Võsujalg kiitis valged märgised heaks. "Praegu pole lindude kehasid maas rohkem olnud. Ilmselt on need pilved on end õigustanud. Eks kõige suurem tõestus on kevadel, kui linnud rändelt koju tagasi jõuavad. Praegu on lindudel poegade õpetusperiood ja hetkel kõnesid meile surnud lindudest tulnud ei ole. Seega tõesti loodan, et pilved töötavad," rääkis Võsujalg.