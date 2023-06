Järvalane pakub pealinnas toimuval suurpeol hõrke maitseid

„Toit on oluline osa meie kultuurist. Selliseid maitseid nagu on siin, Eestis, ei ole mitte kusagil mujal maailmas. Sel põhjusel algatas Maaeluministeerium 2016. aastal ka toidupiirkondade valimise traditsiooni, et juhtida tähelepanu Eesti toidukultuuri mitmekesisusele. Selleks, et meie toidutraditsioonid ei hääbuks, on oluline õpetada noori juba varakult meie toite hindama ning valmistama. Nii võime kindlad olla, et lapsepõlves armsaks saanud maitsed antakse edasi ka järgmistele põlvedele,“ ütles regionaalminister Madis Kallas.