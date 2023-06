See roosa haagis on Paidest pärit ehtedisaineri ja kaubamärgi Roosamanna Kõrvakulinad eestvedaja Helena Mägi ammuse unistuse tulemus. Et roosamannaline unistus teoks saaks, haagis ka päriselt mööda suviseid teid veerema pääseks ja sellest pakutav kaup iluihalejateni jõuaks, otsis Helena käesoleva aasta alguses Hooandja platvormi kaudu toetajaid. Vajalik summa sai kokku ja viimsed kuud ongi kulgenud haagise remonditööde ning sisustamise tähe all.