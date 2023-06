Siseminister avas kodanikuühiskonna innovatsioonifondi

Innovatsioonifondi strateegiline eesmärk on toetada ja suunata kogukondi ja kohalikke omavalitsusi loomaks ja käivitamaks koosloomelisi kaasamis- ja koostöövorme.

Siseminister Lauri Läänemets ütles, et fondi kaudu soovib riik arendada ja juurutada kogukonnakeskset valitsemisviisi. "See tähendab, et kohalikud inimesed on ise parimad eksperdid hindamaks oma kogukonna vajadusi ja neile ka ise lahendusi pakkuma. Julgeolekuolukorrast tingituna on sel aastal fondi fookuses elanikkonnakaitse ja selle võimekuse tõstmine ning toetust saab taotleda kohaliku tasandi elanikkonnakaitse vajaduste väljaselgitamiseks ja nende rahastamiseks,“ märkis ta.

„Kohaliku tasandi uudsed kaasamismeetodid aitavad tugevdada osalusdemokraatiat ja nii tekitame kogukondades koostööks vajalikke võrgustikke. Need omakorda aitavad kaasa elanike elukvaliteedi ja turvatunde kasvule ning nn küünarnukitunde tekkele,“ selgitas Läänemets.

Taotlema on oodatud avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja seltsingud. Taotluse peab enne aga heaks kiitma kohalik omavalitsus, kes kinnitab, et esitatud vajadusteni on jõutud koostöös kogukonnaga ja taotluses kirjeldatud tegevused on vajalikud elanikkonnakaitse tõstmiseks piirkonnas. Kuna fookuses on elanikkonnakaitse, siis tuleb kaasata ka Päästeameti esindajad.

Innovatsioonifondist saab toetust taotleda elanikkonnakaitsega seotud järgmisteks tegevusteks: a) kogukondlike arutelude ja ümarlaudade korraldamiseks, et omavahel kokku leppida elanikkonnakaitse tõstmiseks vajalikes tegevustes vastavas KOVis; b) kui vajadused juba teada ja kokku lepitud, siis ka nende vajaduste teatud mahus rahastamiseks.