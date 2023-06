Valged pingid vahetusid värviliste vastu

Eelmisel nädalal avastasid türilased, et pargist on kadunud suurem osa pinke ning ka pargiteede ristumiskoha juures olnud metallist sepistatud ronitaimedele mõeldud sõrestikud on läinud. Järele olid jäänud vaid siledaks lükatud platsid, mis andis aimu, et seal on varem midagi olnud. Selle nädala alguses kadusid pargist viimasedki pingid.