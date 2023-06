Türi vallavalitsus jätkab senisest väiksemana

Muudatuse põhjuseks oli asjaolu, et märtsi lõpus vallavanem Sulo Särkineni ettepanekul ametisse kinnitatud vallavalitsuse liige, majandusosakonna juhataja Raivo Raamat esitas avalduse vallavalitsuse liikme kohalt tagasiastumiseks. 6. juunist oli üks vallavalitsuse liikme koht täitmata.

Vallavanem Sulo Särkinen pidas mõistlikuks, et vallavalitsus jätkab vähemalt esialgu ühe liikme võrra väiksemana. Ta lisas, et kui tekib vajadus või head ideid vallavalitsusse uue liikme nimetamiseks, on võimalik otsus volikogus üle vaadata.