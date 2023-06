Ettevaatust! Petlike lubadustega toidulisand

Juhime tähelepanu zovacor.ee veebilehele, kus punase riisi ekstrakti puhul on kasutatud mittelubatud terviseväiteid kolesterooli ja vererõhu languse ning südame ja veresoonkonna haiguste riski languse kohta. Lisaks väidetakse, et oliivilehtede oleuropeiin parandab veresoonte elastsust ja aitab hoida vererõhku kontrolli all ning stabiliseerib naaste ja takistab uute kasvu.

PTA toiduosakonna peaspetsialisti Brigitte Salmuse sõnul saab toidu kohta esitada tervisealaseid väiteid, mis viitavad toidu ja tervise vahelisele seosele juhul, kui need on lubatud. „Terviseväiteid saab esitada ainult selle toitaine või aine kohta, mille kohta väide on lubatud, mitte toote kohta, mis seda toitainet (või ainet) sisaldab,“ kommenteerib ta.

Veebipoes on esitatud toidulisandile Zovacor Forte N75 järgmine keelatud väide: punasest fermenteeritud riisist saadud monakoliin K aitab hoida normaalset vere kolesteroolitaset. Olgugi et nimetatud väidet oli lubatud kasutada monakoliin K päevase annuse ehk 10 mg kohta, peab alates 21. juunist 2022 Euroopa Komisjoni määruse (EL) 2022/860 kohaselt punasest fermenteeritud riisist saadud monakoliinide sisaldus olema vähem kui 3 mg päevas. Seega on monakoliin K kasutamine toidulisandina 10 mg suuruse annusena keelatud, niisamuti ei ole lubatud vastava väite kasutamine.

„Otsus põhineb Euroopa Toiduohutusameti riskihinnangul, mille kohaselt võib monakoliinide tarbimine 10 mg päevas olla kahjulik inimese tervisele, eelkõige lihas- ja sidekoele ning maksale, üksikjuhtudel võib kõrvaltoimeid esineda isegi 3 mg korral,“ selgitab Salmus. „Kapslid sisaldavad ka punase sibula (Allium Cepa) ekstrakti, mille kohta on ootel olevate väidete loetelus lubatud väited verelipiidide normaalse taseme hoidmise (ID 1986) ning mikroveresoonte hea vereringe tagamise kohta (ID 2206).“

Toidulisandile esitatakse keelatud meditsiinilisi väiteid, nagu näiteks kolesterooli ning vererõhu 10%-line langus vähendab südame ja veresoonkonna haiguste riske 45 protsendi võrra.

Toidulisanditele (sh toidule) ei ole lubatud omistada inimeste haigusi vältida aitavaid, ravivaid või leevendavaid omadusi.