Paide Linnameeskond U21-nimeline fööniks tõuseb tuhast

Väga tore on tagasi Elvas olla, pole siin pikalt käinud. Valmistusime mänguks väga tõsiselt. Teades Elva südikust ja võitlusvalmidust, siis ootasime rasket mängu. Lõpp näitas, et Elva ei anna alla. Arvan, et mänguplaan õnnestus, suutsime mängu kontrollida. Võib-olla veidike ka tänu sellele, et lõime esimesel poolajal kiire värava ja mäng muutus rahulikumaks. Elva oli valvel ja pallikaotuste korral oli meil kaitses ärev ning nad hoidsid meid kuni lõpuni pinge all.