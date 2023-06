Kuigi kõik Paide linnavolikogus olevad erakonnad ja valimisliidud räägivad, et uue koalitsiooni moodustamiseks pole käsi veel kellegagi löödud, siis eravestlustes tunnistavad kõik, et suure tõenäosusega valitakse linnapeaks Kaido Ivask, kes on linnavalitsuses töötanud nii linnapea kui ka abilinnapeana.