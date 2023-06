Kui küünetehniku tööriistadeks on ketaslõikur, noad, liim ja klotsid, võib see teadmine esmapilgul seest õõnsaks võtta. Selliseid riistu läheb aga vaja, et küüsi korras hoida. Protseduuri peaks tegema vähemalt paar korda aastas. Iseenesest on küünte hooldamine valutu, kuid mõnele siiski tüütu – astuda pukki ning püsida mõnda aega sundasendis ja liikumatult. Siis võibki juhtuda, et tehnik saab kliendi käest vopsu.