Maod, skorpionid ja 38 kraadi ehk Gambia jalgpalli tavaline argipäev

Kõik Eesti jalgpallisõbrad on näinud, millised talendid on Real de Banjulist Paide linnameeskonda tulnud. Kas nende jalgpalliliiga tase ongi selline või on need üksikud mängijad?

Liigas on säravaid andekaid tüüpe, see on selline omapärane liiga. Selliseid talendikaid poisse ei pruugi kohata ainult Gambia kõrgliigas, vaid neid võib näha ka kuskil tänaval mängimas. See on selline põnev riik. Kõik mängivad jalgpalli, jalgpall on üks nende elu osa. Jalgpalliliiga taseme kohta ei oska ma Eesti mõistes võrdlust tuua. Kõik mängijad on pigem amatöörtasemel ja tahavad liigamängude abil läbilööki teha. Kõik pingutavad, et saada Euroopasse ja professionaaliks, see on nende eluunistus.