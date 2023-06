Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Kui küünetehniku tööriistadeks on ketaslõikur, noad, liim ja klotsid, võib see teadmine esmapilgul seest õõnsaks võtta. Selliseid riistu läheb aga vaja, et küüsi korras hoida. Protseduuri peaks tegema vähemalt paar korda aastas. Iseenesest on küünte hooldamine valutu, kuid mõnele siiski tüütu – astuda pukki ning püsida mõnda aega sundasendis ja liikumatult. Siis võibki juhtuda, et tehnik saab kliendi käest vopsu. Jaanus Tiiter on veiste küünetehnik, õige nimega värkija ning tema ülesanne on hoolitseda veiste sõrgade eest. Tegu on üsna spetsiifilise ametiga ning pole haruldane, et mõni pole sellisest sõnast ega tööst varem midagi kuulnud. Sel nädalavahetusel võtab Tiiter koos ametivenna Mait Maasikuga ette teekonna Hispaaniasse, et osaleda esimest korda värkimise maailmameistrivõistlustel. Mehed pole eesmärgiks seadnud mitte lihtsalt kogemusi saada, vaid sinna minnakse ikka suuremate ambitsioonidega – tuua ära meistrimedal.