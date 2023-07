Arvamusfestival üllatab tänavu uute aruteluformaatidega

Kuidas iseloomustaksid Arvamusfestivali kellelegi, kes pole sellest kunagi midagi kuulnud?

Tegu on Eestimaa südames toimuva festivaliga, mille fookus on headel vestlustel. Muul ajal tüüpiline unine väikelinn Paide muutub kaheks päevaks Eesti kõige ägedamaks kohaks, kus on koos väga suur kontsentratsioon tarku ja huvitavaid inimesi, kes loovad ühiselt kvaliteetset sisu ja mõnusa intellektuaalse õhkkonna. Minu jaoks on oluline see, et Arvamusfestivalilt tullakse ära parema ja targema inimesena, kui sinna minnakse. Arvamusfestivalil ei pea tingimata isegi ühtegi arutelu kuulama, kuid igaüks saab nautida selle mõnusat atmosfääri, spontaanselt tekkivaid vestlusi ning tasuta kultuuriprogrammi.

Milline on hea arutelukultuur ning miks on see ühiskonna jaoks oluline?

Head arutelukultuuri iseloomustab minu jaoks see, et esindatud on erinevad arvamused ja kõigil on võimalik kaasa rääkida. Oluline on eesmärgistatus – et me saame aru, miks me oleme kokku tulnud mingeid teemasid arutama ning kuhu me tahame jõuda. Vajalik on ka kuulamisoskus. Festivalil me kõigepealt kuulame ja siis vastame, mitte ei valmista kuulamise asemel enda sõnavõttu ette. Need on asjad, mis võiks festivalilt edasi kanduda ka inimeste igapäevaellu alates ettevõtete töökoosolekutest kuni riigikogu aruteludeni välja.