Suurest peost sai osa tuhat järvalast

Laulu- ja tantsupeo Järvamaa kuraator Eva Linno ütles, et vaatamata ilmale, mis paneb osalejad proovile pea iga kord, ning vähestele öötundidele läks kõik ladusalt. «Nad on kõik kangelased, kes selle protsessi läbi tegid,» oli Linno liigutatud. Samuti avaldas Linnole muljet, et noored oskasid majutuskohtades väga hästi puhtust ja korda hoida. «Isegi prügi oli neil sorteeritud,» kiitis ta.