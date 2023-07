Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Kuigi pühapäeva keskpäeval sadas Türil nagu oavarrest, tõmbasid paljud kevadpealinna elanikud kummikud jalga, vihmakeebid selga ja haarasid vihmavarju, et minna linna peale head ja paremat sööma. Türi linna sünnipäeval toimub alati aedlinnakohvikute päev ja sel päeval aastas saab Türil parimat toitu ning ka valik on väga lai. Tänavu avasid üheks päevaks oma ukse 17 kohvikut. Kodutordid OÜ kokad Tiia ja Kerli Jaagumann pakkusid oma hõrgutisi tänavu noortekeskuses. Naised naersid, et tegid asukoha valikuga targa otsuse, sest nii nad ise kui ka kliendid on katuse all ja see on vihmasel päeval suur pluss.