President Karis ütles oma tervituses, et viimaste aastate sündmused on omal moel maailma põhjalikult muutnud ent kui milleski kindel saab olla, siis just selles, et hea haridus on kõige parem tagatis kiirelt muutuvates oludes toime tulemiseks, teatas presidendi kantselei pressiesindaja. Karis kutsus noori üles tegema koos Eesti tulevikukindlaks.