Politsei otsib hooldekodust lahkunud 61aastast Endlit

Endel lahkus eile hommikul hooldekodust teadmata suunas ning tänaseni pole sinna naasnud. Endel liigub jalgsi ning tema telefon on väljalülitatud. Mees on ka varem kadunud olnud ja siis on ta leitud Tallinnast. Politseinikud on kontrollinud mehe võimalikke viibimiskohti, kuid seni pole õnnestunud teda leida.