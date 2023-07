Söödainfo kogumine käib täie hooga

Loomakasvatajate mure sööda nappuse pärast, mille tingisid erakordsed ilmastikuolud, kus põuaperiood kestis pikalt ja öösel oli tugevad öökülmad, saab veidikenegi leevendust. Eesti põllumajandus-kaubanduskoja üleskutse anda teada kasutamata põllumajanduslikust maast leidis elavat vastukaja ja inimesed on hakanud maaüksustest teavitama. „Hea meel on tõdeda, et nii keerulisel ajal, kus põud on teinud paljudes kohtades liiga ja saagid on kesised, on paljud inimesed ühinenud üleskutsega, et tuua veidikenegi leevendust väga kriitilisse situatsiooni,“ tõdes koja juhatuse esimees Ants Noot.