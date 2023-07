GALERII ⟩ Järvamaa vanim elanik tähistas 105. sünnipäeva

Paide linna vanim elanik Lidia Saulep on ainult veidi noorem kui Eesti vabariik – vanaproua peab täna oma 105. sünnipäeva. See teeb temast ka maakonna vanima inimese. Vaatamata aukartust äratavale numbrile on proua elurõõmus ning lapselapse Tarmo Nadeli sõnul oma vanuse kohta ka hea tervisega.