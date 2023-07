Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Paide linna vanim elanik Lidia Saulep on ainult veidi noorem kui Eesti vabariik – vanaproua tähistas oma 105. sünnipäeva eile, 5. juulil. See teeb temast ka maakonna vanima inimese. Vaatamata aukartust äratavale numbrile on proua elurõõmus ning lapselapse Tarmo Nadeli sõnul oma vanuse kohta ka hea tervisega.

* Kuu aega tagasi otsustasid Järva vallavolikogu ja Paide linnavolikogu moodustada üheskoos äriühingu Koeru Hooldekeskuse AS. See asutus hakkab riigile kuuluva SA Koeru hooldekeskuse asemel majandama maakonna suurimas hoolekandeasutuses. Nüüd on selge, et nimevahetuse läbi teinud hooldekeskust hakkab juhtima selle endine juht Rünno Lass.

* Isamaa, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna, valimisliidu Uus Paide ja eelmisest koalitsioonist lahku löönud volinike Alo Aasma, Anneli Suitsu ja Margit Udami häältega plaanitava võimuliidu moodustamist varjutab nädal pärast seniste linnajuhtide mahavõtmist saladuseloor. Esimest korda pärast võimupööret istus see seltskond ühise laua taha esmaspäeva õhtul. Lahku mindi sõnumiga, et avalikkusele läbirääkimiste seisu kohta ülemäärast teavet ei jagata. Kõneisikuks tituleeritud linnavolinik Ründo Mülts ütles, et praegu otsivad uue võimuliidu moodustajad ühisosa ja kui see on vormistatud, saab avalikkusele rohkem teavet jagada. «Suuri eriarvamusi meil ei ole,» sõnas Mülts esmaspäevase koosoleku järel. Inimesed, kes selle laua taga istusid, olid nõus Järva Teatajaga rääkima üksnes anonüümselt.