Esimest korda pärast võimupööret istus see seltskond ühise laua taha esmaspäeva õhtul. Lahku mindi sõnumiga, et avalikkusele läbirääkimiste seisu kohta ülemäärast teavet ei jagata.

Kõneisikuks tituleeritud linnavolinik Ründo Mülts ütles, et praegu otsivad uue võimuliidu moodustajad ühisosa ja kui see on vormistatud, saab avalikkusele rohkem teavet jagada. «Suuri eriarvamusi meil ei ole,» sõnas Mülts esmaspäevase koosoleku järel.