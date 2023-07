Raikna ütles, et on maalimisega tegelenud vaid veidi üle kolme aasta. Tema kodulinna Viljandi vaikne ja rahulik miljöö soodustab loometööd igakülgselt. "Meie ümber on tohutult ilu, mis sageli jääb märkamata. Üritan jäädvustada iseenda mõistes kauneid hetki, et neid saaks nautida ka edaspidi," sõnas ta.